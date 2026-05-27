Kahramanmaraş’ta boğanın boynuzuyla bacağından yaralandı, 60 dikiş atıldı
Kurbanlık aldığı boğayı kesmeye çalışırken hayvanın boynuzunun bacağına saplanması sonucu yaralanan Şeref Çınarlıdere, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Çınarlıdere, bacağına 60 dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.
Kurban Bayramı geldi çattı.
Yurt genelinden elini kesen, yaralanan kasapların görüntüleri gelirken, Kahramanmaraş’ta ilginç bir durum yaşandı.
BOĞANIN BOYNUZU BACAĞINA SAPLANDI
Kurban keserken Şeref Çınarlıdere bacağından yaralandı.
Kesmeye çalıştığı boğanın boynuzu sağ bacağına saplandı.
60 DİKİŞ ATILDI
Çınarlıdere, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne gitti.
Sağlık çalışanları tarafından Çınarlıdere’nin yarasına 60 dikiş atıldı.
"TOSUNUN BOYNUZU BATTI BACAĞIMA"
Tedavisinin ardından taburcu edilen Şeref Çınarlıdere, “Kurban keserken tosunun boynuzu battı bacağıma. İyiyim şükür. Bacağımda çift dikiş var, biri içte yağda, diğer dışta. 50-60 dikiş var” dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)