Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz trafiğe çıktı: Bindiği motosikletin iki katı ceza kesildi
Onikişubat ilçesinde ekiplerin trafik uygulamasına takılan bir sürücü, piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan motosikleti ehliyetsiz kullandığı ortaya çıktı. Sürücüye 40 bin TL idari para cezası kesilirken, motosiklet ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.
Trafikte sürücüler için belirlenen kuralların en başında, ehliyet sahibi olmak bulunuyor.
Ehliyeti bulunmayan sürücülerin trafiğe çıkması ise, hem diğer sürücüler hem de yayalar için büyük tehlike oluşturuyor.
Polis ekipleri ise bu ihlallere göz açtırmıyor.
CEZA YAZILMASIN DİYE DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halinde olan 25 yaşındaki O.K., polis ekiplerinin denetimine takıldı.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, uzun süre ceza yazılmaması için polis ekiplerine dil döktü ancak sonuç alamadı.
MOTOSİKLETİN İKİ KATI KADAR CEZA ÖDEYECEK
Yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilince toplam 40 bin lira idari para cezası uygulandı.
Yaklaşık 20 bin lira değerindeki motosiklet ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)