Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz trafiğe çıktı: Bindiği motosikletin iki katı ceza kesildi

Trafikte sürücüler için belirlenen kuralların en başında, ehliyet sahibi olmak bulunuyor.

Ehliyeti bulunmayan sürücülerin trafiğe çıkması ise, hem diğer sürücüler hem de yayalar için büyük tehlike oluşturuyor.

Polis ekipleri ise bu ihlallere göz açtırmıyor.

CEZA YAZILMASIN DİYE DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halinde olan 25 yaşındaki O.K., polis ekiplerinin denetimine takıldı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, uzun süre ceza yazılmaması için polis ekiplerine dil döktü ancak sonuç alamadı.

MOTOSİKLETİN İKİ KATI KADAR CEZA ÖDEYECEK

Yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilince toplam 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yaklaşık 20 bin lira değerindeki motosiklet ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.