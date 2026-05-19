Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
Kahramanmaraş'ta düzenlenen fuhuş ve insan ticareti operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elbistan ilçesinde fuhuş ve insan ticaretine yönelik operasyon yaptı.
Eş zamanlı operasyonda A.C.Ş. (29), Y.K. (46), K.D. (24), M.D.Ş (29), S.C. (62), Ş.K. (28), M.A. (23), M.C. (24), İ.T. (38), A.B.M. (26) isimli 10 şüphelinin ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 senet, 1 müşteri kayıt defteri ve 1 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1 kişi hakkında ev hapsi, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)