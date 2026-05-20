Kahramanmaraş'ta ikiye katlanan otomobilden yaralı çıktılar
Batı Çevre Yolu Hal Kavşağı'nda bir araç, aydınlatma direğine çarpıp ikiye katlandı. Otomobilde bulunan 1'i sürücü, 2'si yolcu mucizevi şekilde sağ kurtuldu. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde yürekler ağızlara geldi.
Batı Çevre Yolu Hal Kavşağı’ndaki alt geçitte, Ümit Kalay'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
OTOMOBİLDEN 3 KİŞİ YARALI ÇIKARILDI
Kazada hurdaya dönüp, kağıt gibi ikiye katlanan otomobilin sürücüsü Ümit Kalay ile yanındaki Kadir Diler ve Osman Eren Yüce yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Araçta sıkışan 3 kişi, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılıp hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların tedavisinin devam ettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)