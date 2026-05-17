Kahramanmaraş'ta rastgele ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı
Kahramanmaraş'ta kimliği belirsiz bir şahsın pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Adalet Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, pompalı tüfekle rastgele ateş açarak 21 yaşındaki S.B. isimli kadını ayağından vurdu.
KAÇARKEN BİR KİŞİYİ DAHA VURDU
Şüpheli olay yerinden kaçarken iki sokak ötede ismi öğrenilemeyen bir erkeği de kalçasından vurarak yaraladı.
MAHALLEDE PANİK YAŞANDI
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)