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Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 2 ölü

Kahramanmaraş’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 07.03.2020 - 10:49..
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde 46 E 0205 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

KURŞUN YAĞDI

Araçta bulunan Yusuf Çoban (29) ve İbrahim Söğütlü (28), kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 2 ölü

KATİL ZANLILARI ARANIYOR

Ağır yaralanan Çoban ve Söğütlü, kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın fail ya da faillerini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 2 ölü

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