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Kahramanmaraş'ta uygulamalı soba yakma eğitimi

Polis, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı sobalı evleri ziyaret ederek vatandaşlara, soba yakma konusunda nasıl önlemler almaları gerektiğini anlatıyor.

İHA | 09.01.2020 - 18:48..
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde sobalı kullanılan evleri ziyaret etti.

Ekipler, soba yakım teknikleri, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler ve baca temizliği gibi konularda vatandaşlara bilgi verdi.

Polis ekipleri ayrıca üzerinde, "yatarken sobanızı mutlaka söndürünüz, o sizin ocağınızı söndürmeden'' başlıklı el broşürü de dağıttı.

Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi VİDEO

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Polis ekiplerinin, kış mevsimi girmesiyle birlikte kent merkezinde yaklaşık 200 ikameti ziyaret ettiği de öğrenildi. Ekiplerin verdiği eğitimlerden dolayı teşekkür eden Sultan Akçam, “Eğitim toplantısı güzel oldu ve bilmediklerimizi öğrendik. Öncelikle hepimiz kömürü poşet ile sobaya bırakıyorduk. Ancak kömürün poşetle sobaya konulmaması gerektiğini öğrendik. Baca temizliği ve olası yangın durumlarında kendimizi korumanın yöntemlerini de öğrendik. Ekiplerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta uygulamalı soba yakma eğitimi

Kahramanmaraş'ta uygulamalı soba yakma eğitimi

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