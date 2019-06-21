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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu oyuncak bebeğin içinden çıktı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

DHA | 21.06.2019 - 03:52..
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Uyuşturucuyla mücadele konusunda atılan emin adımlar, zehir tacirlerine geçit vermiyor. Her ne kadar operasyonlarda zehirli maddeler ele geçirilse de, bu maddelerin saklanma biçimleri hayrete düşürüyor.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu oyuncak bebeğin içinden çıktı

OYUNCAK BEBEĞİN İÇERİSİNE GİZLENMİŞ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada Mağralı Ökkeş Caddesi'nde durumundan şüphelendiği M.E.'yi durdurdu. M.E.'nin üzerine arayan polis, 50 captogon hap ele geçirdi.

Babası Yasin E.'nin de uyuşturucu satıcısı olduğunu belirleyen polis eve operasyon düzenledi. Evde narkotik dedektör köpeği Alf ile arama yapıldı. Alf'in çekyat üzerindeki oyuncak bebeğe tepki vermesi üzerine polis, bebeğin sırtında gizlenmiş captagon hap buldu. Arama sonunda evde bin 410 captagon hap ile 64 gram esrar, 11 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu oyuncak bebeğin içinden çıktı VİDEO

ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Yasin E. ile oğlu M.E., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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