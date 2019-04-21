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Kahve üzerine Van Gogh kopyalayan barista

Güney Koreli barista uzmanı, çeşitli renkte besin boyaları kullanarak kahve köpüğünü bir tablo gibi kullanıyor.

Haber Merkezi | 21.04.2019 - 12:02..
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Güney Koreli barista uzmanı Lee Kang-bin, kahve üzerine çizim işini başka bir seviyeye taşıdı.

Kağıt üzerine yansıtması dahi güç olan, ressam Edward Munch'un "Çığlık" ve "Yıldızlı Gece" isimli resmini ustalıkla kremaya çizmeyi başarıyor.

RESİMLİ KAHVELERİNİ 30 LİRAYA SATIYOR

26 yaşındaki ressam baristanın sahibi olduğu başkent Seul'ün merkezindeki kafe, kahve severler tarafından çok tercih ediliyor. Lee'nin 15 dakikalık emekle hayata geçirdiği resimli kahveler yaklaşık 30 liraya satılıyor.

Kahve üzerine Van Gogh kopyalayan barista ViDEO

 

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