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Kahvehanelerde okey taşları dezenfekte edildi

Adıyaman’da kahvehaneler korona virüsüne karşı okey taşları çamaşır suyuyla yıkanıp, müşterilerine öyle veriyor.

İHA | 14.03.2020 - 16:52..
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Türkiye'de koronavirüsün görülmesiyle birlikte toplu yaşam alanlarından birisi olan kahvehanelerde temizlik ve hijyen ön plana çıktı.

Uzmanların toplu yaşam alanlarından vatandaşların uzak durmasını istemesi üzerine Adıyaman’daki kahvehane işletmecilerinden bazıları temizlik ve hijyen konusuna daha fazla önem vermeye başladı.

Okey taşlarında korona temizliği VİDEO

OKEY TAŞLARINI ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKIYOR

Özellikle okey taşlarına temasın fazla olması nedeniyle kahvehaneler 3-4 günde bir yıkadıkları taşları günlük çamaşır suyuyla yıkamaya başladı.

Okey taşları yıkandıktan sonra kurutulup daha sonra müşterilerin kullanımına sunuluyor.

Kahvehanelerde okey taşları dezenfekte edildi

MÜŞTERİLERE KOLONYA TUTULUYOR

Kahvehaneler bunun yanında gelen müşterilere kolonya tutarak, tuvaletlerde bulunan havluları tek kullanımlık kağıt havluya çevirdi.

Kahvehanelerde okey taşları dezenfekte edildi

"HER GECE YIKIYORUZ"

Kahvehane işletmecisi Kazım Aydın, “Korona virüsü çıktıktan sonra kahvehanemiz üç günde bir dezenfekte edilirken her gün dezenfekte edilmeye başladı. Kahvehanemizde 45 takım okey takımı var. Buna 25-30 tane daha ilave yaptık. Her gece okey takımlarımızı yıkıyor, dezenfekte ediyoruz. Ertesi gün müşterilerimize hazır hale getiriyoruz. Takozlarımızı özel aldığımız ilaç sayesinde dezenfekte edip raflara kaldırıyoruz. Müşterilerimize ekstra kolonya ikram ediyoruz. Lavabolarda kullandığımız havluları kaldırdık, günlük kullanılabilir peçeteler indirdik” dedi.

Kahvehane müşterileri de yapılan bu uygulamadan oldukça memnun oldukları gözlendi.

Kahvehanelerde okey taşları dezenfekte edildi

Kahvehanelerde okey taşları dezenfekte edildi

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