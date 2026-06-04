Kahvenin libresi 18 ayın en düşük seviyesini gördü

Kahvede üretim sorunları yaşandığında artan kahve fiyatları üretim fazlası döneminde düşüşe geçti.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,2 milyonluk bir üretim fazlası olduğunu, bu yılki üretim fazlasının Brezilya'daki artan rekolteyle birlikte yaklaşık 9 milyon torbanın üzerine çıkmasının beklendiğini dile getirdi.

KAHVENİN LİBRESİ, ULUSLARARASI PİYASALARDA 2,49 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Kahvenin libresi, Brezilya'da hasadın rekor seviyelere ulaşacağına yönelik öngörülerle uluslararası piyasalarda 2,49 dolara kadar gerileyerek Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Orta Doğu'daki gerilimler, emtia piyasasında bazı ürünlerin talebinde zayıflamaya yol açarken iklimsel olaylar da fiyatların yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Bu emtialardan biri olan kahve de bu gelişmelerden etkileniyor. Brezilya'da kahve hasadının rekor seviyelere ulaşacağına yönelik öngörüler, özellikle fiyatındaki düşüşte etkili oluyor.

KAHVE HASADININ ARTMASI BEKLENİYOR

ABD Tarım Bakanlığı, Brezilya'da 2026-2027 kahve hasadının yıllık bazda yüzde 14 artışla 71,9 milyon torbaya çıkarak rekor seviyeye ulaşacağını öngörüyor.

Vietnam'dan kahve ihracatındaki büyük artış arz fazlasına yol açarken bu da fiyatlar üzerinde baskıya sebep oluyor. Diğer taraftan El Nino hava olayının gelecek yıl Brezilya'nın kahve hasadına zarar verebileceğine dair endişeler ise fiyatlar için destekleyici oluyor.

Ancak kayda değer iklimsel gelişmeler yaşanmadığı sürece kahve piyasasının kademeli olarak büyük arz fazlası evresine girebileceği öngörülüyor. Kahvenin libresi, 31 Aralık 2025'ten bu yana yüzde 28'in üzerinde azaldı. Brezilya realinin dolar karşısında değer kaybetmesi de kahve piyasasındaki satış baskısında etkili oldu.

KAHVENİN LİBRESİNİN REKORU: 4,3795 DOLAR

Kahvenin libresi, geçen yıl ekimde arz endişeleriyle 4,3795 dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Bu yıla 3,32 dolarda başlayan kahve fiyatları, bu gelişmelerin etkisiyle düşüşe geçti. Kahvenin libresi, ocak ayında yüzde 4,7, şubat ayında yüzde 15,5 azaldı. Mart ayında tepki alımlarıyla yüzde 6,3 artan kahve fiyatları, daha sonra tekrar düşüşe geçerek nisan ayında yüzde 4,3, mayıs ayında yüzde 7 değer kaybetti.



