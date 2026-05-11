Kahveyi böyle içenler daha hızlı yağ yakıyor: Uzmanlar açıkladı

Kalp hastalıklarından tip 2 diyabete kadar birçok kronik rahatsızlığın tetikleyicisi olan iç organ yağlanmasına karşı uzmanlardan 'sade' bir formül geldi.

Birleşik Krallık merkezli yaşam tarzı tıbbı uzmanı Dr. Sohaib Imtiaz, Verywell Health'e yaptığı açıklamada, kahve alışkanlığınızdaki küçük bir değişikliğin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Dr. Imtiaz’a göre, sütlü ve şekerli tercihler yerine şekersiz sade kahve tüketmek, vücudun yağ yakma mekanizmalarını devreye sokarak bu tehlikeli yağ türüyle savaşıyor.

İşte şekersiz sade kahvenin vücutta yarattığı o değişimler:

Yağları Yakıta Dönüştürüyor

Kafein, vücutta yağ parçalanma sürecini doğrudan hızlandırıyor. Kandaki epinefrin seviyesini artırarak yağ hücrelerine sinyal gönderiyor. Parçalanan bu yağ molekülleri depolanmak yerine enerji olarak kullanılıyor; bu da vücutta daha az yağ birikmesi anlamına geliyor.

Kan Şekeri Kontrolü

Kahvenin içinde bulunan klorojenik asit, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar etkiler sunarak şekerin vücutta daha verimli işlenmesine yardımcı oluyor. Kan şekeri dengelendiğinde, fazla şekerin göbek bölgesinde "iç organ yağı" olarak depolanma riski de azalıyor.

Fiziksel Performansta Artış

Sade kahve, egzersiz için ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi artırarak daha sürdürülebilir bir antrenman yapmanıza olanak tanıyor. Bu sayede daha fazla kalori yakılıyor ve metabolizma hızlanıyor. Ancak kahvenin idrar söktürücü etkisi nedeniyle, egzersiz boyunca bol su içmeyi ihmal etmemelisiniz.

Düşük Kalori Avantajı

Yüksek kalorili sodalar veya şekerli meyve suları yerine sade kahveyi tercih etmek, günlük kalori alımını ciddi oranda düşürüyor. Bu basit yer değiştirme, sürdürülebilir yağ kaybı için en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

Günlük Tüketim Ne Kadar Olmalı?

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) göre, sağlıklı yetişkinler için güvenli sınır günde yaklaşık 400 mg kafeindir. Bu da ortalama 3-4 fincan normal demlenmiş kahveye tekabül ediyor.

Hamileler, kafeine hassas olanlar, uykusuzluk çekenler, kalp-damar hastaları veya yüksek tansiyonu olan kişiler kahve tüketimini sınırlandırmalı ve düzenli tüketim için mutlaka bir doktora danışmalıdır.