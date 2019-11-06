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Kalben: Tacize uğradım

Şarkıcı Kalben, yıllar önce tacize uğradığını itiraf etti.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 11:23..
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Kalben, katıldığı bir YouTube programında yıllar önce başına gelen taciz olayını ilk kez paylaştı.

Kalben: Tacize uğradım

"OTOBÜSTE UYUYAKALMIŞIM"

Kadınlara 'tacize sessiz kalmayın' çağrısı yapan Kalben, başına gelen olayı söyle anlattı: “Bir gün babam aradı, ‘Annen ölmek üzere’ dedi. Hemen iki arkadaşımla İstanbul’dan İzmir’e yola çıktık. Otobüs mola verirken ben uyuyakaldığım için arkadaşlarım orada inmişler. Ardından ben bir elle gözümü açtım. Bayağı arkadan bir el, vücuduma dokunuyor. Tabii o an orada bir şey yapmadım. Arkadaşlarıma bile söyleyemedim. İzmir’e vardıktan 5 saat sonra annemi kaybettik. Üstünden günler geçti ve arkadaşlarıma ancak anlatabildim bu durumu. Bunun için herkese sesleniyorum, böyle bir şey yaşadığınızda hemen bağırın, yardım isteyin. Tacize karşı sesinizi çıkarın. Doğru kurumlara gidin ve utanmayın. Utanması gereken onlar çünkü.”

"ŞİDDETİN SEBEBİ BENİM SANDIM"

Kalben, şiddet gördüğünü de açıkladı. Şarkıcı, “Bir seferinde şiddet gördüm. Yıllardır bunu ben tetikledim diye düşündüm. Bunu sanki hak etmişim gibi düşündüm durdum. Yıllardır bu konuda kendime haksızlık ettim. Yıllar insana öğretiyor. Kimse, kimse için bir şiddet sebebi olamaz. Bunun sebebinin siz olmadığını anlayın.” diye konuştu.

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