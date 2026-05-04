Kalbi durmuştu! Yoğun bakımdan çıkan Oktay Çubuk son halini paylaştı

30 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk, Portekiz'in başkenti Lizbon'da fenalaşmış ve kalbi durmuştu.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Hemen hastaneye kaldırılan Çubuk'un kalbi, doktorların çabasıyla yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalelerin ardından hayati riski ortadan kalkan ünlü oyuncu, tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı.

Durumu iyiye giden Oktay Çubuk, önceki gün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı. Zorlu günleri atlatan Çubuk, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"SAĞLIĞIM İYİ DURUMDA"

Ünlü oyuncu, "Sağlığım iyi durumda, bir süre daha hastanedeyim. Mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.