taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8255
Euro
6.5038
Altın
1494.07
Borsa
97622.13
Gram Altın
279.915
Bitcoin
47981.36

Kalıcı makyajda kanser geç fark edilebilir

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, kalıcı makyajın kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabileceğini söyledi.

AA | 21.10.2019 - 16:16..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, son yıllarda insanların güzelleşmek ve kendisini iyi hissetmek için kalıcı makyajı tercih ettiğini belirtti.

DERİ ÖZELLİKLERİNİ BİLMEK ÖNEMLİ

Kalıcı makyaj yaptırmak isteyen insanların öncelikle cilt yapıları hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini vurgulayan Karakaş, kişinin kendi deri özelliklerini bilmesinin önem taşıdığını ifade etti. Karakaş, "Alerjiye yatkın mı, deri hastalığı var mı, cilt kanserlerine yatkın bir durumu var mı, bunları bilmek sonradan oluşacak problemlerin önüne geçmek için önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Kalıcı makyajda kanser geç fark edilebilir

ENFEKSİYON KAPMAMAK ELDE DEĞİL

Kalıcı makyaj yaptırırken temizlik ve hijyen koşullarına, uygulanan yerlerin belirli bir standardı bulunmasına ve profesyonel ellerde yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Karakaş, merdiven altı yerler konusunda uyarılar yaptı. Kalıcı makyajın uygulanması esnasında enfeksiyon ve alerjik reaksiyonların da ortaya çıkabileceğine işaret eden Karakaş, "Kalıcı makyaj yapılırken steril çalışılsa bile deride travma, zedelenme olduğu için sonrasında gerek derideki mikroorganizmalar gerekse de dışarıdan gelecek mikroorganizmalar enfeksiyon riskine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için uygulanacak kişiye bilgi verilmesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kalıcı makyajda kanser geç fark edilebilir

"CİLT KANSERİ TARAMASI YAPILMALI"

Kalıcı makyaj yaptıranların cilt kanserine karşı da dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunan Karakaş, yılda bir kez de olsa deri kanseri taramasından geçmelerini önerdi. Karakaş, şunları kaydetti:

"Kalıcı makyaj ile verilen pigment tabakası normal derinin görünümünden farklı bir görünümüne neden olacağı için özellikle kişilerde görülecek olan bir tümör veya kanser hücre gelişimini takip noktasında ya da burada oluşmuş kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabilir. Kalıcı makyajın çıkarılması noktasında da sorunlar doğabilir. Soyucu lazerlerle yapılan kalıcı makyaj temizlemesinde ciltte izler de kalabilir."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

180
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la görüşebilir iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la görüşebilir iddiası

197
Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

142
Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

64
Tunç Soyer: Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım

Tunç Soyer: Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım

990
Pentagon ABD birliklerinin bölgede kalabileceğini duyurdu

Pentagon ABD birliklerinin bölgede kalabileceğini duyurdu

100
Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir