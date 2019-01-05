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Kaliforniya'da silahlı saldırı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir bowling salonunda silahlı saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 12:24..
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Kaliforniya'da silahlı saldırı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir bowling salonunda silahlı saldırı düzenlendi.

Torrance kentindeki bir bovling salonunda silahlı saldırı düzenlendi, çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi. Kaliforniya’nın Torrance bölgesindeki bir bovling salonunda günün erken saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU

Polis, çok sayıda kişinin vurulduğunu bildirerek, çevredekilere olay bölgesinden uzak durmaları uyarısında bulundu. Görgü tanıklarından biri, sosyal medyada bir erkeğin kanlar içinde yerde yattığını belirtti, ancak olayda ölü olup olmadığı henüz belirtilmedi.

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