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Kalın: Gözlem noktalarının yeri değişmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:İdlib'de askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir.

AA | 18.02.2020 - 19:47..
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi."

"İdlib'in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek."

"Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

"İdlib'de askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir."

Ayrıntılar gelecek...

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