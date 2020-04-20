Kaliteli uyku, güçlü bağışıklığın şartlarından

Sağlıklı uyku için doğru yatak seçimi, ortamın havalandırılmış ve aşırı ışık ve gürültüden arındırılmış olması gibi şartları var.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN KALİTELİ UYKU

Hastalıklardan korunmanın en önemli şartlarından biri de bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Kaliteli bir uyku, bağışıklık sisteminin sağlıklı işleyişi için oldukça önemli.

UYKU, ARTİF VE DİNÇ OLMAMIZI SAĞLIYOR

Uykumuzu düzenli ve kaliteli olarak almamız, hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor, bizi uyanıkken daha aktif ve dinç yapıyor.

YATAK SEÇİMİ ÖNEMLİ

Sektör temsilcileri, kaliteli bir uyku için çelik teller, doğal lateks ve dolgu malzemeleri ile insan vücuduna uyumlu hale getirilen yatakların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

HİJYENİ YATAĞIMIZA DA YANSITMALIYIZ

Hijyen ve sağlık düşünüldüğünde temiz görünen bir yatakta dahi fazlasıyla toz, kir ve ölü hücre birikimi oluşabiliyor.

YIKANABİLİR BEDLER AVANTAJLI

Nefes alabilen yüzeye ve bakteri barındırmayan yapıya sahip, yıkanabilir ped veya kılıf içeren yataklar, hijyen açısından avantaj sunuyor. Yatakların yazlık-kışlık kullanım yönlerinin olması da bu avantajları artırıyor.

EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ DOĞAL VE ORGANİK KUMAŞLARDAN OLMALI

Yatak seçimi yaparken ev tekstili ürünlerinde de ısı ve nem transferi yapabilen doğal ve organik kumaşlara yönelmek önem taşıyor.