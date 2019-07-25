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Kamboçya'da sel felaketi: 2 kayıp

Kamboçya'da meydana gelen sel felaketi sırasında, köprüden geçmek isteyen motosikletteki 2 genç sele kapıldı. Gençlerin cesedine henüz ulaşılamadı.

Haber Merkezi | 25.07.2019 - 14:15..
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Kamboçya'da akılalmaz bir olay yaşandı.

KÖPRÜDEN GEÇMEK İSTEDİLER

Motosiklette bulunan iki kişi, sel felaketi sırasında köprüden geçmek istedi. Ancak bu olay hiç de bekledikleri gibi olmadı.

Kamboçya'da sel felaketi: 2 kayıp

KÖPRÜ YIKILINCA BİR ANDA SEL SULARINA DÜŞTÜLER

Motosikletiyle köprüden geçmek isteyen iki kişi, köprünün yıkılmasıyla bir anda kendilerini sel sularının arasında buldu.

Köprü yıkıldı, motosikletteki 2 genç sele kapıldı VİDEO

CESETLERİ KAYIP

Bölgeye gelen ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarına rağmen iki kişinin kayıp olduğu ve cansız bedenine henüz ulaşılamadığı belirtildi.

Kamboçya'da sel felaketi: 2 kayıp

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