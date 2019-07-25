Kamboçya'da sel felaketi: 2 kayıp

Kamboçya'da akılalmaz bir olay yaşandı.

KÖPRÜDEN GEÇMEK İSTEDİLER

Motosiklette bulunan iki kişi, sel felaketi sırasında köprüden geçmek istedi. Ancak bu olay hiç de bekledikleri gibi olmadı.

KÖPRÜ YIKILINCA BİR ANDA SEL SULARINA DÜŞTÜLER

Motosikletiyle köprüden geçmek isteyen iki kişi, köprünün yıkılmasıyla bir anda kendilerini sel sularının arasında buldu.

Köprü yıkıldı, motosikletteki 2 genç sele kapıldı VİDEO



CESETLERİ KAYIP

Bölgeye gelen ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarına rağmen iki kişinin kayıp olduğu ve cansız bedenine henüz ulaşılamadığı belirtildi.