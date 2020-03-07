Kamerayı gören hırsız, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı

Çanakkale Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ülgür Gökhan, "Esad bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Başakşehir'de benzinliğe girmeye çalışan bir otomobil ile aynı yönde seyreden bir kamyonet kazaya karıştı. Kazada, arka yan tarafına otomobil çarpan kamyonet, yan yatarak sürüklendi.

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Galatasaray'da Onyekuru harekatı başladı

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun transferi için start verildi. Sarı-kırmızılı ekip, takımda kalmak isteyen Nijeryalı için Monaco ile görüşmelere başladı. Oyuncunun kiralanması ise bir diğer seçenek.