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Kamerayı gören hırsız, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı

Antalya'da, girdiği pastanenin kasasındaki 350 TL'yi çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızlık anı anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

DHA | 07.03.2020 - 10:44..
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28 yaşındaki Aziz D., Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'ndeki Cemile Memedova'ya ait pastanenin önüne geldi.

Pastane girişindeki sürgülü kapıyı zorlayarak açan şüpheli, iş yerine girdi.

YÜZÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞTI

İş yerinin kasasına doğru giden Aziz D., bu sırada güvenlik kameralarını fark edince eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı. Kasayı açan şüpheli, burada bulunan 350 TL'yi alıp, kaçtı.

Pastaneye giren hırsız kamerayı görünce yüzünü kapattı İZLE

7 ADET SUÇ KAYDI ÇIKTI

Sabah iş yerini açan çalışanlar, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde incelemede bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olaya karışan kişinin Aziz D. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, Aziz D.'nin çeşitli suçlardan 7 kaydı olduğu belirlendi.

Kamerayı gören hırsız, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı

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