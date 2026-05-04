Kamikaze İHA’lar savaşın kaderini değiştiriyor: Türkiye yakından takip ediyor

Dünyanın gözü Orta Doğu'da...

ABD ve İran arasında yaşanan savaşta günler sonra yaşanan hareketlilik piyasaları hareketlendirdi.

İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait savaş gemisini 2 füzeyle vurduğunu duyururken ABD cephesi ise bu iddiaları yanıtladı.

Savaş uzadıkça maliyetler giderek artarken İran'ın çatışmada kullandığı sistemler bir kez daha gündeme geldi.

İRAN'IN SAVAŞI SÜRDÜRME YÖNTEMİ

Düşük maliyetli drone'lar ve kamikaze İHA'lar Tahran yönetiminin bu savaşı ABD'ye göre çok daha az bir maliyetle yürütmesini sağlıyor.

Pentagon savaşın şu ana kadar ki maliyetinin 25 milyar doları bulduğunu açıklarken İran'da bu rakamın çok daha düşük olduğunu tahmin ediliyor.

İran Devrim Muhafızları paylaştı: Yer altında füze hazırlığı

TÜRKİYE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Son bir yılda İran’ın özellikle 'kamikaze' dronelerle elde ettiği başarı, bölgedeki diğer aktörlerin de dikkatini çekti.

Türkiye, hem Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan İran yapımı Şahid (Shahed) dronelerinden hem de son ABD-İsrail-İran geriliminde Tahran’ın uzun menzilli saldırı kapasitesinden önemli dersler çıkardı.

BENZER SİSTEMLERE YATIRIM YAPILIYOR

Ankara’nın bu alanda hızla adım attığı ve yerli savunma sanayii şirketlerinin benzer sistemler geliştirdiği belirtiliyor.

Özellikle Baykar’ın geliştirdiği üç farklı kamikaze İHA olan K2, Sivrisinek ve Mızrak dikkat çekiyor.

BİRLİKTE KULLANILIYORLAR

Bu sistemler menzil ve taşıma kapasitesi açısından farklılık gösterirken, asıl dikkat çeken nokta birlikte kullanılmaları.

Uzmanlara göre bu İHA’lar tek tek değil, 'katmanlı saldırı' stratejisiyle etkili oluyor.

ÜÇ AŞAMALI PROGRAM

Bu senaryoda düşük maliyetli Sivrisinek sürüleri, hava savunma sistemlerini doyuma ulaştırarak etkisiz hale getiriyor.

Ardından Mızrak, kalan savunma unsurlarını hedef alıyor.

Son aşamada ise daha ağır mühimmat taşıyan K2, kritik hedeflere nokta atışı yapıyor.

YAPAY ZEKA KONUSUNDA TÜRKİYE DAHA İLERİDE

Tüm bu sürecin, Bayraktar TB2 gibi platformlar üzerinden uzaktan koordine edilebildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, Türkiye’nin yapay zeka destekli otonom uçuş, hassas vuruş kabiliyeti ve elektronik harp dayanıklılığı gibi alanlarda İran’a kıyasla daha ileri bir noktada olduğunu savunuyor.

HENÜZ SAVAŞ ALANINDA TEST EDİLMEDİ

Ancak bu yeni nesil 'sürü ve otonom saldırı' konseptinin gerçek savaş koşullarında ne kadar etkili olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Buna rağmen savunma uzmanlarına göre, kamikaze İHA’ların düşük maliyet-yüksek etki dengesi, modern savaşların seyrini kökten değiştirmeye aday görünüyor.