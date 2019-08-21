1926 yılından bu yana otobüsle yolcu taşımıcılığı yapan Kamil Koç, Almanların oluyor.

2013'TE ACTERA GROUP ALMIŞTI

1100 araçlık filosuyla Türkiye'de hizmet veren Kamil Koç, 2013 yılında yatırım şirketi Actera Group'a satılmıştı.

Şirket, şimdi Alman firması Flixmobility GMBH'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yaptı. Açıklamda; "Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması" ifadesi yer aldı.

ABD VE ALMANYA'DA FAALİYET GÖSTERİYOR

2011 yılında Almanya'da hizmer vermeye başlayan Flixmobility; ABD ve Almanya'da Flixbus markasıyla şehirlerarası ve uluslararası otobüs taşımacılığı yapıyor.