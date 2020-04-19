taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Kamp kurarak kaçak kazı yapan baba-oğul yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen göletin kenarında kaçak kazı yapan baba-oğul, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Kamp kurarak kaçak kazı yapan baba-oğul yakalandı

İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi Göl mevkisindeki gölet kenarında 2 şüphelinin kamp kurduktan sonra kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Demirtaş Jandarma Karakoluna bağlı ekipler harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, gölet kenarında kaçak kazıya başlayan Yusuf S. ve oğlu Hasan S.'yi suçüstü yakaladı.

Kamp kurarak kaçak kazı yapan baba-oğul yakalandı

Kazı alanında yapılan incelemelerde dedektör, dürbün, kürek, testere ve 2 kazma ele geçirildi.

El konulan kazı malzemeleriyle birlikte Demirtaş Jandarma Karakolu’na götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Baba-oğla ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kanunun 282'nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmekten kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 30 TL idari para cezası uygulandı.

Kamp kurarak kaçak kazı yapan baba-oğul yakalandı

İlginizi Çekebilir
Canları sıkılan eczacılar ana yolda voleybol maçı yaptı
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında dükkanlarını açan eczacılar, müşteri olmadığı için canları sıkılınca, şehrin en kalabalık caddesine ip gerip voleybol oynadı.
Karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı, Tekirdağ’a getirildi
Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan gemideki Türk vatandaştan 35 kişi Tekirdağ NKÜ Araştırma Hastanesine yerleştirildi.
Panik, vatandaşları sokağa döktü
Ordu’nun Ünye ilçesinde bir ailenin yaşadığı panik bütün mahalleliyi sokağa döktü.
Kısıtlamanın ikinci gününde de yollar boş kaldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de yolların ve sokakların boş kaldığı İstanbul’da, kentin tarihi simgeleri üzerinde doğan güneş kendisine hayran bıraktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
468
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
636
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
91
İzmir'de cezaevinden çıkan şahıs cinayet işledi
İzmir'de cezaevinden çıkan şahıs cinayet işledi
241
Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı
Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı
67
Seyahat izin belgesi için yeni düzenlemeler
Seyahat izin belgesi için yeni düzenlemeler
9
Trump yine Çin'i yalancılıkla suçladı
Trump yine Çin'i yalancılıkla suçladı
42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir