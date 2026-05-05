Kampanyalı ürün sordu, depoda darbedildi: Kulağım patladı, beni alkollü göstermeye çalıştılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir markette yaşanan kampanyalı ürün tartışması, darp iddiasıyla adliyelik oldu. İbrahim Güngör, çalıştığı şirketin Ramazan Bayramı’nda kendisine market alışveriş kartı verdiğini, bu nedenle bir süredir marketteki kampanyalı ürünleri takip ettiğini söyledi.

Güngör’ün anlatımına göre olay, 24 Nisan günü yaşandı. Marketin hem internet sitesinde hem de mağaza camında kampanyalı ürün satışı yapılacağını duyurduğunu belirten Güngör, sabah saat 10.00 sıralarında mağazaya giderek “kampet” isimli ürünü almak istedi.

"ÜRÜN YOK" DEDİLER

Güngör, mağaza çalışanına ürünün gelip gelmediğini sordu.

Çalışan, ürünün mağazada olmadığını söyledi. Bunun üzerine Güngör, ürünün hangi mağazada bulunduğunun sistemden kontrol edilmesini istedi.

Güngör, daha önce bu şekilde sistemden ürün sorgulaması yapıldığını belirterek, çalışanın kendisine sert bir üslupla, “Bakamam, sistemlerim çalışmıyor, git nerede bulursan bul.” dediğini öne sürdü.

"CAMDA AFİŞ VAR, ÜRÜN YOK"

Güngör, mağaza camında ürünün afişinin asılı olduğunu hatırlatarak tepki gösterdi.

“Gelmemiş ya da gelmeyecek ürünü afişe edip tüketiciyi kandıramazsınız.” dediğini anlatan Güngör, tartışmanın büyümesi üzerine mağazadan ayrılmadığını söyledi.

Ortamın gerginleşmesi üzerine 112’yi arayarak bilgi verdiğini belirten Güngör, mağazanın cuma namazı nedeniyle kapanmasının ardından dışarı çıktı.

"ÜRÜNÜNÜZÜ GETİRDİM" DEYİP DEPOYA ÇAĞIRDI

Güngör’ün iddiasına göre mağaza saat 13.40 sıralarında yeniden açıldığında içeri girdi. Bu sırada marketin bölge sorumlusu da mağazadaydı.

İddiaya göre bölge sorumlusu, Güngör’e “Ürününüzü getirdim, depoda kontrol edin, aradığınız ürün o mu?” dedi.

Güngör depoya girdi.

Sonrası, Güngör’ün anlatımına göre bir saldırıya dönüştü.

"KAFAMA VURMAYA BAŞLADI"

Güngör, depoda darbedildiğini şu sözlerle anlattı:

“Beni depoya çekti. Depoda kafama vurmaya başladı. Ben iki elimi, kafamı koruyacak şekilde tuttum. Bir başka müşteri araya girdi, beni depodan çekip çıkardı.”

Olayın hemen ardından mağazaya polis ekipleri geldi.

Güngör, polislerin kulağındaki kanı görünce ambulans çağırdığını söyledi.

HASTANE RAPORUNDA KANAMA VE KESİ TESPİTİ

Güngör, ilk olarak Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Genel adli muayene raporunda, Güngör’ün sol kulağında kanama olduğu belirtildi.

Daha sonra özel bir hastaneye başvuran Güngör için düzenlenen raporda ise sol kulakta kanama, kulak bölgesine uzanan kesi ve boyun bölgesinde yüzeysel yaralanma tespit edildi.

Raporda, sol kulak tragus bölgesinden kulak lobülüne uzanan, kıkırdağa ilerleyen yaklaşık 3 santimetrelik kesi bulunduğu yazıldı.

BİR HAFTA İŞ GÖREMEZLİK RAPORU VERİLDİ

Hastane belgelerine göre Güngör’e, “dış kulak bozuklukları” ve “boyun yüzeysel yaralanmaları” tanıları konuldu.

Güngör’e 25 Nisan’dan 1 Mayıs’a kadar istirahat raporu verildi.

"BENİ ALKOLLÜ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR"

Güngör, olaydan sonra kendisini alkollü olmakla suçladıklarını öne sürdü.

Ancak özel hastanede düzenlenen adli raporda, Güngör’ün bilincinin açık, kooperasyonunun normal olduğu belirtildi.

Güngör, bu iddiaya şöyle tepki gösterdi:

“Beni alkollüymüşüm gibi göstermeye çalıştılar. Oysa hastane raporunda bilincimin açık olduğu açıkça yazıyor.”

ŞİKAYETÇİ OLDU

Güngör, kendisine saldırdığını öne sürdüğü market bölge sorumlusunun polis tarafından kısa sürede tespit edildiğini söyledi.