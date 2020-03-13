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Kamu çalışanlarının yurt dışına çıkışı izne tabi tutuldu

Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu.

İHA | 13.03.2020 - 04:37..
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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarının yurt dışına çıkışları Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile birlikte durduruldu.

"VİRÜSÜN YURT DIŞINDA ÜLKEMİZE GELME İHTİMALİNİ EN AZA İNDİRMEK ADINA"

Yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalığın, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edildiği belirtilen genelgede şu ifadeler yer aldı: "Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Bu durumun sürdürülebilir olmasını sağlamak ve virüsün yurt dışından ülkemize gelme ihtimalini en aza indirmek adına mezkur Kurulun önerileriyle yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine devam edilmektedir."

"ZORUNLU VE İVEDİ DURUMLARDA İZİN ALINACAK"

Bu çerçevede kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışlarının durdurulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: “Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri için Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici; bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruşlarında bakan; mahalli idarelerde(bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dahil) validen izin alınacaktır.”

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