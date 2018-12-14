taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.38725
Euro
6.084
Altın
1238.395
Borsa
89887.21
Gram Altın
214.612

Kamyon kasasında eşinden özür diledi

Kastamonu İnebolu'da kamyon kasasına asılan "Beni affet, canım karım seni seviyorum" pankartı görenleri şaşırttı.

DHA | 14.12.2018 - 14:56..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

İnebolu’da sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar Aşağı Hatıpbağı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bir kamyona asılmış pankartı görünce şaşkınlık yaşadı.

KİMİN ASTIĞI MERAK KONUSU

Park halindeki kamyonun üzerindeki pankartta 'Beni affet canım karım seni seviyorum' yazısını görenler hem güldü hem de meraklandı. Kamyon sahibinin yazmadığı anlaşılan pankartı kimin yazdığı merak konusu oldu.

Kamyon kasasında eşinden özür diledi

OKAN KURT'U HATIRLATTI

Asılan bu pankart Demet Akalın'ın boşandığı eşi Okan Kurt'un Akalın için tırına yazdırdığı yazıyı akıllara getirdi.

Kamyon kasasında eşinden özür diledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i aradı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i aradı

91
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

54
Nesrin Cevadzade bu kez kıyafetiyle konuşuldu

Nesrin Cevadzade bu kez kıyafetiyle konuşuldu

71
Tunus Başbakanı müsteşarı tesettüre girmeme kararı aldı

Tunus Başbakanı müsteşarı tesettüre girmeme kararı aldı

659
Sincar'a hava harekatı

Sincar'a hava harekatı

48
Shems Friedlander Müslüman olma nedenini anlattı

Shems Friedlander Müslüman olma nedenini anlattı

35
Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Fail ortada bunu biliyorlar

Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Fail ortada bunu biliyorlar

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir