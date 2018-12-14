Kamyon kasasında eşinden özür diledi

İnebolu’da sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar Aşağı Hatıpbağı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bir kamyona asılmış pankartı görünce şaşkınlık yaşadı.

KİMİN ASTIĞI MERAK KONUSU

Park halindeki kamyonun üzerindeki pankartta 'Beni affet canım karım seni seviyorum' yazısını görenler hem güldü hem de meraklandı. Kamyon sahibinin yazmadığı anlaşılan pankartı kimin yazdığı merak konusu oldu.

OKAN KURT'U HATIRLATTI

Asılan bu pankart Demet Akalın'ın boşandığı eşi Okan Kurt'un Akalın için tırına yazdırdığı yazıyı akıllara getirdi.