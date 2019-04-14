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Kamyonet kasasında umutlu bekleyiş

Antalya’da bir anne iki torunuyla, hastane yakınında park ettikleri kamyonetin kasasında bir aydır yoğun bakımda yatan oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor.

İHA | 14.04.2019 - 13:52..
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Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki iki çocuk babası Erhan Zeytin, 4 ay önce aniden fenalaştı. Önce ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Zeytin, ilk müdahalesinin ardından Antalya’daki özel hastaneye sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ

Kalp damarlarında tıkanma olduğu belirlenen Zeytin’e önce anjiyo, ardından bypass ameliyatı yapıldı. Bunun yanında mide ve böbrek rahatsızlığı da olan Zeytin’in durumu ağırlaştı. Doktorların tüm çabasına rağmen Erhan Zeytin, yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi bulunan Zeytin’in bir aydır yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Kamyonet kasasında umutlu bekleyiş

MUTLU HABERİ BEKLİYORLAR

Aile ise ilçeden gidip gelme yerine, maddi imkansızlar nedeniyle hastane yakınına kurdukları derme çatma çadırda yaşamaya başladı. Çevredekilerin tepkisi üzerine anne Perihan Toy, oğlunun kasalı kamyonetini hastane yakınındaki bir otoparka getirtti. Oğlundan mutlu haber almayı bekleyen anne ve gelini, kasasının üzerini kapattıkları kamyonet kasasında yaşamaya başladı.

Kamyonet kasasında umutlu bekleyiş

"KALDIRIMDA, ÇADIRDA YAŞADIK"

Oğlunun rahatsızlığının 4 ay önce başladığını ve kalbinden bir dizi operasyon geçirdiğini anlatan Toy, “Zaten önceden ben oğluma böbreğimi vermiştim. 8 aydır sağlığı çok iyiydi. Ondan sonra düştü evde, bir daha da kalkamadı. Burada 5 sefer ameliyata girdi. 1 aydan beri yoğun bakımda oğlum, bizde buralarda sürünüyoruz. Önceleri parkta ve hastane yakındaki kaldırımda çadırda yaşadık. Ama bize rahat vermediler. Paramız da kalmadı. Gelin kızıma, ‘Şu bizim kamyoneti getirelim bir hayırsever de üzerine naylon atar şuracıkta çocuklarla beraber yaşarız’ dedim. Bir aydır otoparkta kamyonet kasasında yaşıyoruz. Hastanenin yakınından ayrılamıyoruz. Bir umut bekliyoruz.” dedi.

Kamyonet kasasında umutlu bekleyiş

YARDIM İSTEDİ

Erhan Zeytin’in eşi Emine Zeytin ise yaklaşık 1 aydır hastane yakınında yaşadıklarını belirterek, “Eşimin durumu çok kötü. Eşim, gitme ayrılma buradan dedi. Oralarda buralarda kalıyoruz. Kimse yardım etmedi. Hastaneye yakın bir ev, çocuklarım için giyecek yiyecek istiyorum.” dedi.

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