Kanada Başbakanı Trudeau karantinadan çıktı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Bunun üzerine kendisini evinde karantinaya alan Justin Trudeau, yaklaşık 1 aydır çalıştığı evinden ilk kez çıktı.

Federal parlamento binasındaki kabine toplantısına katılan Trudeau, ardından günlük basın toplantısında konuştu.

"EVDEN ÇALIŞMAYA DEVAM" MESAJI

"Kanadalıların çoğunun evlerinde kalmalarını istediğimiz için evden çalışmaya devam edeceğim" diye Trudeau, özel konular veya stratejik toplantılar için evden ayrılması gerektiğinde tüm önlemleri alarak çıkacağını söyledi.

KANADA'DA SON DURUM

19 bin 438 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede 427 kişi hayatını kaybetti.