Kanada Başbakanı: Ukrayna uçağı füzeyle vuruldu

Kanada Başbakanı, Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair ellerinde kanıtlar olduğunu açıkladı.

Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını reddettiğini açıkladı.

Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını reddetti

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Davutoğlu'nun ilk TikTok paylaşımı

Gençlik nerede, biz oradayız sloganıyla TikTok'a üye olan Ahmet Davutoğlu'ndan ilk video geldi.