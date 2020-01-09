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Kanada Başbakanı: Ukrayna uçağı füzeyle vuruldu

Kanada Başbakanı, Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair ellerinde kanıtlar olduğunu açıkladı.

AA | 09.01.2020 - 23:10..
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Kanada Başbakanı: Ukrayna uçağı füzeyle vuruldu

Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, İran’ın başkenti Tahran’ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü.

Kazada, 26’sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın füzeyle düşürülmüş olabileceğine dair spekülasyonlar da gündeme gelirken Kanada Başbakanı'ndan açıklama geldi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

Kanada Başbakanı: Ukrayna uçağı füzeyle vuruldu

176 kişiyi taşıyan Ukrayna uçağı, İran'da düştü haberi

Kanada Başbakanı: Ukrayna uçağı füzeyle vuruldu

İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında haberi

Kanada Başbakanı: Ukrayna uçağı füzeyle vuruldu

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