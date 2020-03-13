Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Grégoire Trudeau’da bazı koronavirüs semptomları görüldüğü ve karantina kararı alındığı bildirildi.

Trudeau ve eşi, test sonuçları gelene kadar evde bekleyeceklerini açıkladı.

BELİRTİLER LONDRA SEYAHATİ SONRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu belirtilerin Trudeau çiftinin Londra'ya yaptığı bir ziyaret sonrasında ortaya çıktığı, bu sebeble eşinin yanı sıra Kanada Başbakanı'nın da test sonuçları gelene kadar kendilerini karantinaya aldığı bildirildi.

KANADA'DA 77 KORONAVİRÜS VAKASI BULUNUYOR

Kanada'da 34'ü Ontario'da, 32'si British Columbia'da, 7'si Alberta'da ve 4'ü Quebec'te olmak üzere 77 koronavirüs vakası bulunuyor.