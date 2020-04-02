Koronavirüs salgını, Kanada’yı da vurmuş durumda.

Ülke genelinde birçok işletme, karantina nedeniyle kepenklerini kapatmışken ülke ekonomisi de sallantıya düştü.

İŞİNİ KAYBEDENLERE DEVLET DESTEĞİ

Salgın kapsamında alınacak önlemler için Başbakan Trudeau önderliğinde parlamentodan geçen “Kanada Acil Müdahale Yardımı” paketi kapsamında birçok Kanada vatandaşı, ekonomik destek alacak.

Kanada Başbakanı Trudeau, koronavirüs salgını sırasında işini kaybedenlerin mağdur edilmeyeceğini söyleyerek açıkladığı pakette, işini kaybeden vatandaşlarına ekonomik destekte de bulunulacağını açıkladı.

Kanada salgında işini kaybedenlere 2 bin dolar ödeyecek ViDEO

4 AY BOYUNCA 2 BİN DOLAR

Yardım kapsamında salgın nedeniyle işinden olan veya iş hayatı etkilenen herkese aylık 2 bin Kanada doları ödeme yapılacak.

Trudeau Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Eğer koronavirüs nedeniyle gelirinizi kaybettiyseniz, Kanada Acil Yanıt Fonu size dört aya kadar ayda 2 bin dolar verecek” ifadesini kullandı. Trudeau bu paranın hem tam zamanlı hem sözleşmeli çalışanlara, hem de iş sahiplerine verileceğini açıkladı.

Ödemelerin 1 aydan 4 aya kadar devam edeceğini söyleyen Trudeau, yardımdan faydalanmak isteyen ve gerekli şartları sağlayanların 6 Nisan’da resmi devlet sitesine başvuru yapmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.