Kanada Türkiye' silah satışlarını geçici olarak durdurdu

Kanada, Fırat'ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından YPG/PKK terör örgütünün ortadan kaldırılması için başlatılan ve başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı gerekçesiyle, Türkiye'ye yapılan silah ihracatını durdurduğunu açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kanada, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri saldırıyı kesin olarak kınadı" ifadeleri kullanıldı.

''BÖLGENİN İSTİKRARI BALTALANIYOR''

Askeri teçhizatlar için yeni ihracat lisansı verilmeyeceği belirtilen açıklamada "Bu tek taraflı eylem, halihazırda kırılgan bir bölgenin istikrarını baltalıyor, insani durumun kötüleşmesine ve Türkiye'nin de üyesi olduğu IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon tarafından kaydedilen ilerlemenin boşa çıkmasına neden oluyor" ifadeleri kullanıldı.