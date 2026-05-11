Kanada'da beyin yakan motosiklet kazası: Trafik lambasında asılı kaldı

Trafikteki tehlikeli sürüş davranışları ve kurallara uymamanın sonuçları, dünya genelinde can kaybına ve ciddi maddi hasara yol açmaya devam ediyor.

Kanada'dan çarpıcı bir kaza görüntüsü geldi.

Bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı.

TRAFİK LAMBASINDA ASILI KALDI

Kazada motosiklet, metrelerce yukarıya fırladı.

Defalarca takla atan motosiklet, kavşaktaki trafik lambasına asılı kaldı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anları ise, güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kazada otomobilin ön kısmı ağır hasar alırken, motosiklet sürücüsünün trafik lambasının koluna takılı kalan aracı havada asılı kaldı.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yol trafiğe kapatılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yaralanma durumuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.