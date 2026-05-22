Kanada'da İsrail bayrağıyla camiye giren şahsı, polis dışarı çıkardı

Camiye İsrail bayrağına sarılarak giren bir kişi, cami yönetiminin uyarılarına rağmen dışarı çıkmayı reddetti. Olay yerine çağrılan polis tarafından binadan uzaklaştırıldı.

Kanada'da tartışmalara yol açan bir olay yaşandı.

İsrail bayrağını sırtına alan bir şahıs, camiye girdi.

CAMİ YÖNETİMİ ŞAHSA TEPKİ GÖSTERDİ

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Cami yönetiminin uyarıları şahsın dışarı çıkmasını sağlayamadı.

Sosyal medyada paylaşılan olay, tepkiye neden oldu.

POLİS EŞLİĞİNDE ÇIKARILDI

Camide bulunan kişilerden biri tepki gösterirken, polisin olay yerine intikal etmesiyle şahıs camiden çıkarıldı.

Sakin bir tavırla gerçekleşen polisin müdahalesi sonrasında, olay büyümeden kontrol altına alındı.

