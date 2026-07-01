Kanada'da mezuniyet töreninde bir öğrencinin kefiyesine müdahale

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırıma dünyadan ses yükselmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Filistin'e destek veren binlerce kişi meydanlarda, okullarda, Filistin direnişin sembollerinden biri olan kefiyeleriyle buluşuyor.

KEFİYESİNİ BOYNUNDAN ÇEKTİ

Son günlerde sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Kanada'daki lisenin mezuniyet töreninde diplomasını almaya kefiye ile çıkan bir öğrencinin boynundaki kefiyenin, görevli personel tarafından aniden çekilerek çıkarıldığı görüldü.

TEKRAR TAKTI

Görüntülerde, öğrencinin kısa süreli şaşkınlık yaşadığı ve kefiyeyi tekrar boynuna taktığı dikkati çekerken törenin devam ettiği kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak kefiyenin, Filistinliler için kültürel kimliğin ve dayanışmanın sembolü olduğunu kaydetti.

"SON DERECE RAHATSIZ EDİCİ"

Kanada'nın Saskatchewan eyaletine bağlı Saskatoon kentindeki Centennial Collegiate Lisesi'nin mezuniyet töreninde kaydedildiği öğrenilen görüntülere, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi'nden de (NCCM) tepki geldi.

NCCM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bu olaya tanıklık etmenin "son derece rahatsız edici" olduğuna dikkati çekti.

"FİLİSTİN KARŞITI IRKÇILIĞIN EN BELİRGİN ÖRNEĞİDİR"

Açıklamada, son yıllarda, özellikle kampüslerde ve bu tür mezuniyet törenlerinde Filistin kültürüne veya kimliğine yapılan her türlü referansın "terör ve şiddet kavramlarıyla bir tutulduğuna" ve pek çok "Filistin karşıtı ırkçılık örneğine" tanıklık edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu olay, Kanada'daki tüm kurumlarda ele alınması ve sorumluların hesap vermesi gereken Filistin karşıtı ırkçılığın en belirgin örneğidir. Bu utanç verici olayda yer alan tüm taraflara ulaşmaya çalışıyoruz."