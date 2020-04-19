Kanada'da yaşlılar korona korkusuyla ölüme terk edildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten binlerce insan hayatını kaybederken, Kanada'da kan donduran bir trajedi ortaya çıktı.

Kanada’daki koronavirüs kaynaklı ölüm vakalarının neredeyse yarısının yaşlı bakım merkezlerinde meydana geldiğine ilişkin ülke ve dünya basınına da yansıyan haberlerin ardından, Quebec Eyalet Hükümeti’nce bir soruşturma başlatıldı.

31 ÖLÜNÜN SADECE 5'İ KORONADAN

Soruşturma kapsamında Montreal kentindeki Residence Herron Yaşlı Bakım Merkezi’nde kaydedilen 31 ölüm vakasından sadece 5’inin korona nedeniyle olduğu belirlendi.

ÇALIŞANLAR İŞİ BIRAKTI

Soruşturmayla yaşlı bakım merkezindeki ölümlerin, çalışanların çoğunluğunun salgın sonrası işi terk etmeleriyle başladığı, merkezde kalan 130 yaşlıya sadece 2 hemşirenin hizmet vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

GÜNLERCE AÇ SUSUZ KALDILAR

Personelin çoğunun tesisi terk ettikten sonra bir arama üzerine çağrılan sağlık ekipleri, merkezde kalan yaşlıların günlerce yemek yemediğini, su bile içemediğini, tuvalete götürülmedikleri için yataklarının pislikle kaplandığını ve birçoğunun yatağından düştükten sonra günlerce beton zeminde yardım beklediğini aktardı.

AİLELERİNE BİLGİ VERİLMEDİ

Yakınlarının durumunu soran aile bireylerine, bu bilgileri vermeyen merkez yönetiminin aile fertlerinin ziyaret taleplerini de koronavirüs salgını nedeniyle yasakladıkları öğrenildi.

TESİSİ GÖNÜLLÜLER TEMİZLEDİ

Tesiste, sağlık gönüllülerinin de katılımıyla genel bir temizlik başlatıldığı açıklanırken, temizliğe katılan ve bir televizyon kanalına konuşan kadın gönüllü, "Odadan odaya temizliğe başladık. Her odada, idrar ve dışkı kokusu bir atı öldürebilecek kadar ağırdı." dedi.

"OLAYDA AĞIR İHMAL VAR"

Quebec Eyalet Başbakanı François Legault, olayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Legault, "Devam eden bir soruşturma var, dikkatli olmalıyım. Biliyorum ama ortada ağır bir ihmal var. Tesise vardığınızda gördüğünüz şey budur." değerlendirmesine bulundu.

TESİS SAHİBİNİN SİCİL KAYDI KABARIK

Bu arada Kanada basınına yansıyan haberlerde, yaşlı bakım merkezinin sahibinin bir zamanlar "uyuşturucu kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "vergi kaçakçılığından" hüküm giydiği ortaya çıktı.

Soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı veya şu ana kadar herhangi bir gözaltı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.