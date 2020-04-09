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Kanada'dan getirilen 203 Türk vatandaşı, Trabzon'da karantinada

Kanada'dan gelen çoğunluğu öğrenci 203 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

AA |
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Kanada'dan getirilen 203 Türk vatandaşı, Trabzon'da karantinada

Türk işçi ve ailelerinin de bulunduğu 203 kişi, Kanada'dan kalkan Pakistan Uluslararası Hava Yollarına (PIA) ait uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inen öğrenci ve vatandaşlar, sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu'nun Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki Gülbahar Hatun Yurdu'na götürüldü.

14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI

Burada tekrar muayene edilerek yurda yerleştirilen 203 kişi, 14 gün gözlem altında tutulacak.

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