Kanada'dan getirilen 203 Türk vatandaşı, Trabzon'da karantinada

Türk işçi ve ailelerinin de bulunduğu 203 kişi, Kanada'dan kalkan Pakistan Uluslararası Hava Yollarına (PIA) ait uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.
Uçaktan inen öğrenci ve vatandaşlar, sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu'nun Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki Gülbahar Hatun Yurdu'na götürüldü.
14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI
Burada tekrar muayene edilerek yurda yerleştirilen 203 kişi, 14 gün gözlem altında tutulacak.