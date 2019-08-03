Kanadalı şirket Kaz Dağları'ndan 4 milyar dolar kazanacak

Çanakkale'deki Kaz Dağları'nda, Kanadalı şirketin kuracağı altın madenine tepkiler çığ gibi.

400 MİLYON LİRA YATIRIM, 4 MİLYAR DOLAR KAZANÇ

Kanadalı Alamos Gold şirketinin, ağaçların kesilmesi nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden olan maden girişiminden elde edeceği kazanç 4 milyar dolar.

Bölgeye 400 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten şirketin CEO'su John A. McCluskey, 4 milyar dolar kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

TÜRKLERİN EN İYİ BİLDİĞİ İŞ...

John A. McCluskey, Türk işçilerle ilgili konuşurken "en iyi bildikleri iş, taş taşımak" ifadeleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

195 BİN AĞAÇ KESİLDİ

Kanadalı şirket, Kaz Dağları'nda 45 bin ağaç kesmek için anlaşma yapmasına rağmen 195 bin ağaç kesti.