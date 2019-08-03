taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Kanadalı şirket Kaz Dağları'ndan 4 milyar dolar kazanacak

Türklerin en bildiği iş olarak 'taş taşımayı' gösteren Kanadalı CEO, 400 milyon liralık yatırımla 4 milyar dolar kazanmayı hedefliyor.

Haber Merkezi | 03.08.2019 - 12:17..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Kanadalı şirket Kaz Dağları'ndan 4 milyar dolar kazanacak

Çanakkale'deki Kaz Dağları'nda, Kanadalı şirketin kuracağı altın madenine tepkiler çığ gibi.

400 MİLYON LİRA YATIRIM, 4 MİLYAR DOLAR KAZANÇ

Kanadalı Alamos Gold şirketinin, ağaçların kesilmesi nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden olan maden girişiminden elde edeceği kazanç 4 milyar dolar.

Bölgeye 400 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten şirketin CEO'su John A. McCluskey, 4 milyar dolar kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Kanadalı şirket Kaz Dağları'ndan 4 milyar dolar kazanacak

TÜRKLERİN EN İYİ BİLDİĞİ İŞ...

John A. McCluskey, Türk işçilerle ilgili konuşurken "en iyi bildikleri iş, taş taşımak" ifadeleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

195 BİN AĞAÇ KESİLDİ

Kanadalı şirket, Kaz Dağları'nda 45 bin ağaç kesmek için anlaşma yapmasına rağmen 195 bin ağaç kesti.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

10
Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

59
Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

81
Roma'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

Roma'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

26
Gonca Vuslateri'den dekolteli paylaşım

Gonca Vuslateri'den dekolteli paylaşım

83
Messi'ye 3 ay men cezası

Messi'ye 3 ay men cezası

21
ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma resmen bitti

ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma resmen bitti

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir