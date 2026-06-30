Kanada'nın Avrupa'daki askeri varlığı rekor seviyeye ulaştı

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Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre ikilinin 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde savunma yatırımlarının güçlendirilmesi, NATO'nun savunma kapasitesi ve Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesini ele aldığı bildirildi.

SAVUNMA YATIRIMLARI VURGUSU

Carney'in görüşmede Kanada'nın savunma yatırımlarını önemli ölçüde artırdığını vurguladığı, ülkesinin NATO'nun yüzde 5'lik savunma harcaması hedefine ulaşma yolunda olduğunu teyit ettiği aktarıldı.

Ayrıca Carney'nin Kanada'nın Avrupa'daki sürekli askeri varlığının son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade ettiği, tarafların yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.