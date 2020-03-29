Kanada'nın First Leydisi koronavirüsü atlattı

Kanada'nın First Leydisi Sophie Gregoire Trudeau, koronavirüsü atlattığının doktoru ve Ottawa Halk Sağlığı Kurumu tarafından onaylandığını belirtti.

Kanada Başbakanlık Ofisinden 11 Mart'ta yapılan açıklamada, Trudeau çiftinin koronavirüs şüphesi nedeniyle kendilerini karantinaya aldığı duyurulmuştu.

BAŞBAKAN TRUDEAU'YA TEST YAPILMADI

Başbakanlık Ofisi, bir sonraki gün Sophie Trudeau'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sophie Trudeau'nun sağlık durumunun iyi olduğuna ve gerekli önlemleri aldığına işaret edilen açıklamada, "Başbakan Justin Trudeau'nun sağlığı gayet iyi ve hastalık belirtisi yok. 14 gün boyunca karantinada kalacak. Doktorların önerisi gereği şu aşamada herhangi bir belirti göstermediği için Başbakan'a test uygulanmayacak." ifadesine yer verilmişti.

60 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ

Ülkede 5 bin 655 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken, 508 kişi de iyileşti. Kanada'da 60 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.