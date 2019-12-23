Kanal İstanbul ÇED Raporu yayınlandı

Kanal İstanbul, Türkiye'nin son yıllarında konuşulsa da son günlerde özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşılıklı açıklamalarıyla gündemde.

ERDOĞAN-İMAMOĞLU KARŞI KARŞIYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin yapılacağını İmamoğlu ise yaptırmayacağını açıkladı.

Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamada da önümüzdeki günlerde Kanal İstanbul'un ihalesinin yapılıp inşaata başlanacağını ifade etti.

ÇED RAPORU AÇIKLANDI

Çevre ve Şehiricilik Bakanlığı'nın sitesinden Kanal İstanbul'un ÇED Raporu açıklandı.

Rapor, 10 gün boyunca askıda kalacak, görüş ve öneriler alınacak.

7 YIL 75 MİLYAR LİRA

Projenin ÇED Raporu'nda Kanal İstanbul'un yapım bedelinin 75 milyar lira olduğu ve yapım süresinin 7 olduğu belirtildi.