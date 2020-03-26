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Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı

Kanal İstanbul projesi için ilk ihale yapıldı. Projenin etki alanında bulunan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyonu için 5 firma teklif verdi.

AA | 26.03.2020 - 12:17..
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Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri İhalesi için teklifler, kapalı zarf usulüyle alındı.

Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı

BİR FİRMANIN TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILDI

5 firmanın katıldığı ihalede Artuklu Mimarlık'ın teklifi geçersiz sayılırken, Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık 408 bin lira teklif etti.

Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı

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