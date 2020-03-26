1 Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı Kanal İstanbul projesi için ilk ihale yapıldı. Projenin etki alanında bulunan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyonu için 5 firma teklif verdi.

2 Meksikalı vali: Yoksulların koronaya bağışıklığı var Puebla Valisi Barbosa, "Eğer zenginseniz risk altındasınız. Yoksulsanız değilsiniz" diyerek, ilginç bir açıklamaya imza attı.

3 Zeynep Bastık: Bence Pjanic hacklenmiştir Karantina sürecinde sıkılan Pjanic, vakit geçirmek için Zeynep Bastık'ın canlı yayınına bağlanmıştı. Bastık, Boşnak futbolcu için, ''Beni engellemiş'' dedi.

4 Malzemelerinin geldiğini gören Türkün Teyze gözyaşlarını tutamadı Balıkesir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşlı kadın, istediği malzemeleri eve getiren polisleri görünce, gözyaşları içinde teşekkür etti.

5 Serdar Aslan ile kitabı Söyleyince Kızıyorlar üzerine konuştuk İş dünyasının başarılı isimlerinden Serdar Aslan ile tecrübelerini aktardığı İş Yaşamı kategorisindeki kitabı ‘Söyleyince Kızıyorlar’ ve iş dünyası üzerine konuştuk…

6 Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki Manisa otogar’da polisle 65 yaş üstü vatandaş arasında geçen diyalog tepki çekti.