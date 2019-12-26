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Kanal İstanbul raporunda İBB'nin de imzası var

Ekrem İmamoğlu'nun göreve getirdiği Gürkan Akgün'ün, Kanal İstanbul'un ÇED raporunda imzası olduğu ortaya çıktı.

DHA | 26.12.2019 - 16:23..
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Kanal İstanbul raporunda İBB'nin de imzası var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hükümetin çılgın projesi olarak adlandırılan Kanal İstanbul projesi hakkında detaylı bilgiler vermek üzere kameralar karşısına geçti.

ÇED RAPORU'NDA İBB'NİN İMZASI VAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'un yapılmaması için yaptığı açıklamalara cevap veren Bakan Kurum, İBB'nin Kanal İstanbul'la ilgili yapılan toplantılara katıldığını ve ÇED Raporu'nu imzaladığını açıkladı.

Bakan Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu toplantıya katılmış ve herhangi bir şerh veya itiraz kaydı düşmeden, görüş bildirmiştir; Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisi de ÇED Raporu'nun altına imzasını atmıştır." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul raporunda İBB'nin de imzası var

MİMARLAR ODASI'NDAN İBB'YE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra Mimarlar Odası'nın etkin isimlerinden biri olan Gürkan Akgün'ü, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı olarak görevlendirmişti.

Kanal İstanbul raporunda İBB'nin de imzası var VİDEO

İŞTE O BELGE

Bakan Murat Kurum, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün'ün imzasının bulunduğu belgeyi de canlı yayında gösterdi.

Kanal İstanbul raporunda İBB'nin de imzası var

Kanal İstanbul konusunda gelen eleştirilere de cevap veren Bakan Murat Kurum, "'İstanbul sonsuza kadar yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kaybedecek' diyenleri görüyoruz. İstanbul’un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır." şeklinde konuştu.

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