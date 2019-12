Kanal İstanbul'da sona doğru

Türkiye'nin son dönemdeki tek gündemi Kanal İstanbul.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mega projelerinden biri olan Kanal İstanbul, muhalefet cephesinde tepkilere neden oldu.

CHP, HDP ve Saadet Partisi Kanal İstanbul'un yapılmaması için farklı fikirler ortaya attı.

CHP, projeyi cinayet olarak nitelendirdi. HDP, projenin İstanbul halkına sorulmasını istedi. Saadet Partisi ise devletin buraya harcayacağı paranın haram olacağını savundu. Türkiye'nin hiçbir mega proje yapmasını istemeyen Mimarlar Odası da projeye engel olmak için her şeyi yapacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, mega projeyle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL KAZMAYI VURACAĞIZ

Bakan Turhan, "Bugüne kadar bu konularda önemli mesafeler aldığımız ortada. Tabiri caizse ezberleri bozduk, hayalleri gerçek yaptık. Hayallerin gerçek olması herkesi sevindirirken, ezberleri bozulanlardan bugüne kadar çok da iyi şeyler duymadık. Bunu çok da önemsemiyoruz açıkçası. Çünkü biliyoruz ki önyargıları, ezberleri bozmak, atomu parçalamaktan daha zor. Ama olayın bir de şu yönü var. Hayata ezberleri üzerinden bakanlar, dünya ölçeğinde ses getiren her projemizi, her eserimizi engelleme girişiminden de geri durmadılar. Marmaray’da bunu gördük. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde, İstanbul Havalimanında bunları gördük. Şimdi de Kanal İstanbul projemizde bunu görüyoruz. Biliyorsunuz, İstanbul Boğazı’na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul’un tüm hazırlıkları bitmek üzere, inşallah önümüzdeki yıl yakında kazmayı vuracağız.

Bakan Turhan: Kanal İstanbul için yakında kazmayı vuracağız VİDEO



DEPREMİ TETİKLERMİŞ DİYENLER...

Ancak ezberciler yine sahnede. Kanal İstanbul olursa, ‘şöyle sakıncaları var, deprem olur, şu olur, böyle zarar görür’ Bu gibi söylemlere kulak asmıyoruz. İşi, depremle irtibatlandıranlar ‘Kanal İstanbul deprem hatlarını tetiklermiş’ diyenler, tam bir kara mizah uyguluyorlar. Bir kısmının derdi çok daha başka, dertleri aslında samimi eleştiri değil. Dertleri siyasi prim elde etmek. Geçmişte, bunun birçok örneğini gördük. Siyaset ufukları da pratikleri de AK Parti hükümetlerinin eserlerini kötülemek üzerine kurulu, bunlar ne derse desinler, biz işimize bakacağız. İşimiz, milletimizin aşını çoğaltmak, yollarını aydınlatmak, yarınlarına güvenle çıkmasını sağlamaktır. Yapacak çok işimiz var. Hep birlikte bunları gerçekleştireceğiz inşallah. İnşaat sanayi bizim dönemimizde altın çağını yaşadı, yaşıyor. Önünüzü açmaya, projeler ortaya, ufkunuzu genişletmeye devam edeceğiz" diye konuştu.