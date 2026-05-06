Kanarya Adaları hantavirüs tespit edilen geminin adaya yanaşmasına izin vermedi

Tüm dünya COVID-19’un etkilerini yeni atlatmışken dünyada, hantavirüs salgını endişesi başladı.

Kanarya Adaları hükümeti, İspanya'daki merkezi hükümetin hantavirüs tespit edilen Hollanda bayraklı yolcu gemisi MV Hondius'un adaya yanaşmasına izin vermesine tepki gösterdi.

Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Fernando Clavijo, "Bu karar herhangi bir teknik kritere dayanmıyor ve halkı rahatlatacak ya da güvenliğini garanti edecek yeterli bilgi de yok." dedi.

Muhalefet partisi Halk Partisi üyesi Clavijo, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile acil bir görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.

3 GÜN SONRA YANAŞMASI BEKLENİYOR

Yeşil Burun Adaları açıklarında 3 Mayıs'tan bu yana karantinada olan geminin, 3 gün sonra Gran Canaria veya Tenerife'ye yanaşması bekleniyor.

7 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan ve 3 Mayıs'ta Yeşil Burun Adaları açıklarına ulaşan gemide, 23 ülkeden 88 yolcu ve 59 mürettebat bulunuyor. Gemide şu ana kadar 7 kişide virüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetti.

CENAZESİ GEMİDE KALDI

İlk vaka olan Hollandalı erkek yolcu, 11 Nisan'da gemide hayatını kaybederken cenazesi 24 Nisan'a kadar gemide kaldı.

EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından eşi, cenazeyle birlikte Saint Helena'da karaya çıkarıldı. Tahliye sırasında hafif belirtiler gösteren kadın, Güney Afrika'nın Johannesburg kentine yaptığı uçuş sırasında fenalaşması sonrası hastaneye kaldırıldı.

26 NİSAN'DA HAYATINI KAYBETTİ

Kadın, 26 Nisan'da hayatını kaybetti. Gemideki 1 Almanya vatandaşı ise 2 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.

DSÖ, söz konusu uçuştaki yolcular için temas takibinin sürdürüldüğünü bildirdi.