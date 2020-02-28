Kangal'da bir grup, askere gitmek için dilekçe verdi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçik için Sivas'ın Kangal ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve ilçe meydanından başlayan yürüyüş, Askerlik Şubesi önünde sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, askere alınmaları için yazdıkları dilekçeleri Askerlik Şubesi'ne teslim etti.

"TARİHİ BİZ YAZARIZ"

Dilekçeleri verdikten sonra grup adına basın açıklaması yapan Alperen Ocakları İlçe Başkanı Sami Ecevit, "Bugün biz de Kangallılar olarak, devletçiliğimizin gereği olarak hepimiz hazırız. Kim var dendiğinde, biz varız derken ne kadar samimi olduğumuzun günü bu gündür. Tarih yeniden yazılacaksa yine büyük Türk Milleti olarak biz yazarız. Tarih tekerrürden ibarettir." dedi.

YAŞI KÜÇÜK GÖNLÜ BÜYÜK

Askere alınmak üzere dilekçe verenler arasında 6-7 yaşlarında küçük bir çocuğun da yer alması dikkat çekti.