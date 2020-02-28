taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2424
Euro
6.8455
Altın
1621.43
Borsa
105317.07
Gram Altın
326.263
Bitcoin
54078.57

Kangal'da bir grup, askere gitmek için dilekçe verdi

Sivas'ın Kangal ilçesinde yürüyüş düzenleyen bir grup, askerlik şubesine giderek, askere alınmaları için yazdıkları dilekçeleri teslim etti. Gidenler arasında 7 yaşlarında bir çocuk da yer aldı.

DHA | 28.02.2020 - 17:14..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçik için Sivas'ın Kangal ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve ilçe meydanından başlayan yürüyüş, Askerlik Şubesi önünde sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, askere alınmaları için yazdıkları dilekçeleri Askerlik Şubesi'ne teslim etti.

Kangal'da bir grup, askere gitmek için dilekçe verdi

"TARİHİ BİZ YAZARIZ"

Dilekçeleri verdikten sonra grup adına basın açıklaması yapan Alperen Ocakları İlçe Başkanı Sami Ecevit, "Bugün biz de Kangallılar olarak, devletçiliğimizin gereği olarak hepimiz hazırız. Kim var dendiğinde, biz varız derken ne kadar samimi olduğumuzun günü bu gündür. Tarih yeniden yazılacaksa yine büyük Türk Milleti olarak biz yazarız. Tarih tekerrürden ibarettir." dedi.

Kangal'da bir grup, askere gitmek için dilekçe verdi

YAŞI KÜÇÜK GÖNLÜ BÜYÜK

Askere alınmak üzere dilekçe verenler arasında 6-7 yaşlarında küçük bir çocuğun da yer alması dikkat çekti.

Kangal'da bir grup, askere gitmek için dilekçe verdi

İlginizi Çekebilir
Yunan polisinden göçmenlere ses bombasıyla müdahale
Sınıra dayanan mültecileri korkutmak isteyen Yunan polisi, biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.
Rumlar sınır kapılarını kapatıyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yarın sabah 06.00’dan itibaren bazı sınır kapılarını bir hafta süreliğine kapatma kararı aldı.
Türk balıkçılar göçmenleri ücretsiz taşımaya gönüllü
Türkiye'nin göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında Rumeli Feneri’ndeki gönüllü balıkçılar, mültecileri taşımak için hazır beklediklerini söylediler.
İdlibliler, şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldı
İdlib halkı, Esad rejiminin alçak saldırılarında şehit düşen Türk askerleri için bir araya geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı
İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı
817
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
1434
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
1471
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Türkiye şehitlerine ağlıyor
1136
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
926
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
760
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
1155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir