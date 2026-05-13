Kanlar içinde kalmıştı; Survivor'da Bayhan kararı

Geçtiğimiz günlerde kanaması olan Bayhan, Survivor'da sevenlerini korkutmuştu.

Yarışmacı Bayhan’ın sağlık problemi nedeniyle acil müdahale altına alınması sonrası gözler Ada Konseyi’ne çevrildi.

Burun kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve operasyon geçirdiği açıklanan Bayhan için son kararı Acun Ilıcalı açıkladı.

KARAR VERİLDİ

Ilıcalı yaptığı açıklamada, “Burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz” ifadelerini kullanırken, konseyde duygusal anlar yaşandı. '

"BENİM İÇİN BİTTİ"

Bayhan ise sosyal medyada canlı yayın açarak '2026 Survivor artık benim için kapandı, bitti. Kalan yarışmacılara başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.