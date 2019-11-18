Kano'da erkeklere evlilik vergisi getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Kano eyaletinde, bir muhtarın evlenmek isteyen erkeklere vergi zorunluluğu getirmesi nedeniyle köydeki gençler evlenmekte zorlanıyor.

Kano eyaletine bağlı Kera köyünün muhtarı Ado Sa’id, evlenmek isteyen erkeklerin 137 bin naira (377 dolar) vergi ödemesini istedi.

'GELİNİN BABASININ EVİNİ DÖŞE'

Gençlerin evlilik yolunda atması gereken adımlar, verginin ödenmesiyle de bitmiyor. Damadın, evlenebilmesi için aynı zamanda gelinin ailesine mobilya ve mutfak malzemeleri alması da gerekiyor.

4 AYDA SADECE 1 KİŞİ EVLENEBİLDİ

Muhtar Sa’id, yaptığı açıklamada, verginin evlilikleri garanti altına almak için konulduğunu, ödenmesi gereken miktarın çok olmadığını savundu. Köydeki gençlere getirilen vergi zorunluluğu nedeniyle 4 ayda sadece 1 kişinin evlenebildiği öğrenildi.