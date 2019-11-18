taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7328
Euro
6.3415
Altın
1460.18
Borsa
106681.08
Gram Altın
269.359
Bitcoin
48517.74

Kano'da erkeklere evlilik vergisi getirildi

Bir köyün muhtarının getirdiği “evlilik vergisi” ile 4 ayda yalnızca 1 kişi evlenebildi.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 11:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Kano eyaletinde, bir muhtarın evlenmek isteyen erkeklere vergi zorunluluğu getirmesi nedeniyle köydeki gençler evlenmekte zorlanıyor.

Kano eyaletine bağlı Kera köyünün muhtarı Ado Sa’id, evlenmek isteyen erkeklerin 137 bin naira (377 dolar) vergi ödemesini istedi.

Kano'da erkeklere evlilik vergisi getirildi

'GELİNİN BABASININ EVİNİ DÖŞE'

Gençlerin evlilik yolunda atması gereken adımlar, verginin ödenmesiyle de bitmiyor. Damadın, evlenebilmesi için aynı zamanda gelinin ailesine mobilya ve mutfak malzemeleri alması da gerekiyor.

4 AYDA SADECE 1 KİŞİ EVLENEBİLDİ

Muhtar Sa’id, yaptığı açıklamada, verginin evlilikleri garanti altına almak için konulduğunu, ödenmesi gereken miktarın çok olmadığını savundu. Köydeki gençlere getirilen vergi zorunluluğu nedeniyle 4 ayda sadece 1 kişinin evlenebildiği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

141
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

95
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

240
Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

126
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

477
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

50
Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir