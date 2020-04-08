Kanser hastaları virüse karşı daha hassas

Bağışıklık sistemi daha hassas olan kanser hastaları, dış etmenlere ve enfeksiyonlara daha açık. Dolayısı ile koronavirüs için daha çok dikkat etmeli ve önlemleri artırmalılar.

ZİYARETÇİ YASAK

Kanser hastalarının hastalık sırasında dışarı ile teması en aza indirilmeli ve ziyaretçi kabul etmemeleri sağlanmalı.

HİJYENE DİKKAT

Bu rahatsızlıkla mücadele edenlerin, koronavirüs salgınının yaşandığı bugünlerde hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri öneriliyor.

ELLER ASLA YÜZE GELMEMELİ

Virüsün en çok gezdiği ellerin, kesinlikle yüze, göze ve ağıza dokunmaması gerekiyor. Yüzde maske olduğunda bile maskeye dokunulmaması gerektiğinin altı dikkatle çiziliyor.

EVDE YAŞAYANLAR, HASTADAN AYRI YERDE DURMALI

Kanserli hastanın bulunduğu evde yaşayanlar da en az hasta kadar hijyene dikkat etmeli. Evde yaşayanlar, hastalarına virüsü bulaştırma ihtimalini ortadan kaldırmak için ellerini 20 saniye kuralına uygun olarak sürekli yıkamalı.

Evin içinde eğer gün içinde dışarıya çıkması zorunlu bir birey yaşıyorsa, aynı evde hastadan ayrı bir odada, hastaya temas etmeden yaşamını sürdürmeli.

ACİL DURUM DIŞINDA HASTANEYE GİTMEK YOK

Kanser hastaları, acil durumlar dışında hastaneye gitmemeli. Gidilmesi gereken durumlarda maske, eldiven ve detenfektanlarını yanından ayırmamalı.

Ancak kendi tedavileri ile ilgili durumları da doktorlarını ile teması sürdürerek aksatmamaya çalışmalı.