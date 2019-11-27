Kanser hastası gencin son dileği gerçek oldu

Hollanda'da yaşayan bir genç, kansere yakalandı.

İlerleyen hastalıkla birlikte kanser hücreleri, gencin tüm vücuduna yayıldı. Doktorlar bile umudu kesti ve "Artık yapacağımız bir şey kalmadı." dedi.

ÖLMEDEN ÖNCE GÖRMEK İSTEDİ

Henüz 19 yaşında olan genç, ölmeden önce sadece karlarla kaplı İsviçre Alpler'ine doya doya bakmak istedi. Talihsiz gencin belki son isteği olacak bu talebe, ülkede faaliyet gösteren bir ambulans şirketi karşılık verdi.

O AN

Kanser hastası genci, özel ambulansla İsviçre Alpler'inin sınırına getiren şirket, ona helikopterle havada tur attırdı. Gönlünce karlı dağları izleyen genç, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Alpler'i sedyeye oturarak izleyen gencin bu fotoğrafı, paylaşım rekoru kırdı.